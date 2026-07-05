Kylian Mbappé après la victoire face au Paraguay : « Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking »

QUALIFIÉE ! La France a eu chaud face au Paraguay, mais a fini par trouver la faille grâce à un penalty de Kylian Mbappé en seconde période (0-1). Une victoire pas bien belle tant les Paraguayens ont tout fait pour défendre et pourrir le match, les Bleus n’ayant eu que cinq tirs cadrés. Qu’importe pour Mbappé, qui s’en contentera largement. « On savait quel type de match on allait avoir. On a montré qu’on n’était pas seulement une équipe qui savait jouer un football offensif. S’il fallait mettre les mains dans la merde, on pouvait mettre les mains dans la merde, désolé de l’expression. Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking, qu’on allait juste venir faire des belles actions, des une-deux, mais nous, on sait aussi faire du sale football. On l’a fait aujourd’hui, on a gagné, et même dans ça on a été meilleurs qu’eux. »

🏆 #FIFAWorldCup 👀 Kylian Mbappé : « Si il faut mettre les mains dans la merde on va mettre les mains dans la merde. » 🇫🇷 L’attaquant français se réjouit de la victoire face au Paraguay ! #beINFWC2026 pic.twitter.com/pc3qCoOxlj…

FL pour SOFOOT.com