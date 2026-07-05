 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kylian Mbappé après la victoire face au Paraguay : « Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking »
information fournie par So Foot 05/07/2026 à 02:06

Kylian Mbappé après la victoire face au Paraguay : « Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking »

Kylian Mbappé après la victoire face au Paraguay : « Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking »

QUALIFIÉE ! La France a eu chaud face au Paraguay, mais a fini par trouver la faille grâce à un penalty de Kylian Mbappé en seconde période (0-1). Une victoire pas bien belle tant les Paraguayens ont tout fait pour défendre et pourrir le match, les Bleus n’ayant eu que cinq tirs cadrés. Qu’importe pour Mbappé, qui s’en contentera largement. « On savait quel type de match on allait avoir. On a montré qu’on n’était pas seulement une équipe qui savait jouer un football offensif. S’il fallait mettre les mains dans la merde, on pouvait mettre les mains dans la merde, désolé de l’expression. Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking, qu’on allait juste venir faire des belles actions, des une-deux, mais nous, on sait aussi faire du sale football. On l’a fait aujourd’hui, on a gagné, et même dans ça on a été meilleurs qu’eux. »

🏆 #FIFAWorldCup 👀 Kylian Mbappé : « Si il faut mettre les mains dans la merde on va mettre les mains dans la merde. » 🇫🇷 L’attaquant français se réjouit de la victoire face au Paraguay ! #beINFWC2026 pic.twitter.com/pc3qCoOxlj…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mondial 2026: depuis Rabat, les Marocains saluent la "victoire méritée" contre le Canada
    Mondial 2026: depuis Rabat, les Marocains saluent la "victoire méritée" contre le Canada
    information fournie par AFP Video 05.07.2026 18:52 

    À Rabat, les supporters des Lions de l'Atlas ont laissé éclater leur joie après la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde, grâce à sa victoire 3-0 contre le Canada samedi à Houston. Leur prochain match: le 9 juillet contre la France, ... Lire la suite

  • Zidane signe au Red Star !
    Zidane signe au Red Star !
    information fournie par So Foot 05.07.2026 18:34 

    L’attraction de la saison en Ligue 2 ? C’est passé inaperçu avec les Bleus et la folie du Mondial, mais c’est un petit événement : un Zidane va jouer en France . Encore bizut en équipe première Le Red Star a en effet annoncé l’arrivé dans son effectif d’Elyaz Zidane, ... Lire la suite

  • Isaac Del Toro (D) et son leader Tadej Pogacar (G) célèbrent la victoire du Mexicain à l'arrivée de la 2e étape du Tour de France, le 5 juillet 2026 à Barcelone ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Tour de France: Del Toro remporte la 2e étape à Barcelone, Vingegaard reste en jaune
    information fournie par AFP 05.07.2026 18:03 

    Le Mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche la deuxième étape du Tour de France, offerte sur une plateau par son leader Tadej Pogacar, deuxième, au sommet de la colline de Montjuic, à Barcelone, où Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune. Pour sa première ... Lire la suite

  • Gavi prend la défense de Cristiano Ronaldo
    Gavi prend la défense de Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 05.07.2026 17:03 

    Les légendes ne meurent jamais. Interrogé par Mundo Deportivo avant le 8 e de finale face au Portugal, Gavi n’a éludé aucune question et a notamment pris la défense de Cristiano Ronaldo et son rendement avec le Portugal. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank