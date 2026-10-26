Kylian Mbappé a-t-il leaké l’identité du prochain Ballon d’or ?

Redouane Bougeraba a-t-il déniché le scoop que les amateurs du ballon rond attendent ? Au terme d’un Clasico où l’on a parfois plus parlé des consultants que du match en lui-même, l’humoriste français a été vu à plusieurs reprises très complice avec Kylian Mbappé .

Semaine parfaite pour le Kyk’s ?

Juste après le coup de sifflet de final, sur la pelouse du Camp Nou, celui qui insulte joyeusement les premiers rangs de ses spectacles a profité de sa proximité pour poser une simple question au numéro 10 du Real Madrid , auteur d’un doublé contre le FC Barcelone : « Tu l’as ? ».…

MB pour SOFOOT.com