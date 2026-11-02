Kyiv estime que la Russie a profité de la trêve à Olechky pour se renforcer

L'état-major ukrainien a déclaré lundi que les forces russes avaient profité d'un cessez-le-feu humanitaire la semaine dernière dans la ville d'Olechky, située dans le sud du pays et contrôlée par la Russie, pour renforcer leurs positions militaires.

Ce cessez-le-feu de six jours — négocié par l’épouse du président américain Donald Trump, Melania Trump - avait pour but de permettre l’acheminement d’aide humanitaire et l’évacuation des civils de cette ville située en première ligne. Près de 800 personnes ont été évacuées.

Cependant, l'état-major ukrainien a déclaré avoir constaté des rotations d'unités russes, le renforcement des positions, l'extension des mesures anti-drones le long des routes et une intensification des activités logistiques, notamment des livraisons de munitions.

“Dans le cadre du cessez-le-feu instauré pour l’opération humanitaire à Olechky, les unités des Forces de défense ukrainiennes ont veillé au respect de ce cessez-le-feu et ont agi exclusivement dans le cadre des accords conclus”, a déclaré l’état-major général dans un communiqué publié sur X.

“L’ennemi, en revanche, a profité de cette trêve humanitaire pour renforcer ses positions.”

"UNE PRATIQUE COURANTE", ESTIME LE KREMLIN

En réponse à ces accusations, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ne disposer d’aucune information précise concernant les opérations militaires russes, mais a supposé que les forces ukrainiennes avaient elles aussi profité de la trêve pour se regrouper.

“C'est une pratique courante dans de telles situations. Mais je ne connais pas les détails”, a-t-il déclaré.

Dans un message vidéo publié sur Facebook, la 34e brigade de marines indépendante ukrainienne "Borysfen" a exhorté les habitants de la région de Kherson à ne pas ignorer les sirènes d'alerte aérienne, affirmant que la Russie avait “profité du cessez-le-feu pour se préparer et renforcer ses capacités”.

Elle a indiqué qu’il y avait des raisons de s’attendre à une intensification des hostilités après la fin de la trêve.

Le cessez-le-feu est entré en vigueur le 27 octobre et a pris fin dimanche soir. Il s’agissait de la plus longue trêve locale depuis l’invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en 2022.

La commissaire russe aux droits de l’homme, Iana Lantratova, a déclaré que moins de 750 personnes étaient restées à Olechky après les évacuations. Grâce à la médiation de Melania Trump, des livraisons mensuelles d’aide humanitaire seront organisées, a-t-elle précisé.

“Il y a encore des personnes à Olechky qui ont besoin d’aide."

Le médiateur ukrainien pour les droits de l’homme, Dmytro Loubinets, a déclaré dimanche que les deux parties avaient “respecté les obligations qu’elles avaient contractées pendant toute la durée" du cessez-le-feu.

Des informations ont toutefois fait état d’une reprise des hostilités lundi.

(Rédigé par Lina Golovnya ; version française Etienne Breban)