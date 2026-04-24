Kuehne+Nagel: bénéfice en baisse sur fonds de commerce maritime perturbé

( Belga / LUC CLAESSEN )

Le groupe suisse de transports et de logistique Kuehne+Nagel a publié vendredi un bénéfice net du premier trimestre en baisse de 18% sur un an, à 248 millions de francs, sur fond de conflit au Moyen-Orient.

Son chiffre d'affaires a lui enregistré une baisse de 12% à 5,6 milliards de francs suisses (environ 6 milliards d'euros), a annoncé le groupe dans un communiqué, saluant toutefois des performances supérieures aux prévisions des analystes malgré les tensions sur les échanges internationaux, les soubresauts sur les cours du pétrole et la vigueur du franc suisse.

Les analystes interrogés par l’agence suisse AWP tablaient en effet en moyenne sur une chute plus prononcée encore du bénéfice net, à 201 millions de francs, et un repli du chiffre d’affaires à 5,57 milliards de francs.

"Grâce à une gestion rigoureuse des coûts, Kuehne+Nagel a réalisé un excellent début d’année dans les secteurs du transport aérien, routier et de la logistique contractuelle. La logistique maritime a été impactée à court terme par des perturbations au Moyen-Orient", a réagi Stefan Paul, PDG de Kuehne+Nagel.

Ce dernier a affirmé suivre le situation de près "notamment en ce qui concerne la hausse des prix de l’énergie et son impact potentiel sur la demande des consommateurs".

Si dans le fret maritime ses ventes se sont contractées de 25%, les transports aérien (-9%), routier (+4%) et la logistique contractuelle (à l'équilibre), ont maintenu des revenus solides.

Hors effet de change, les ventes ont baissé de 19% pour le fret maritime, sont à l'équilibre pour le transport aérien, et progressé de 9 et 5% pour le fret routier et la logistique.

Fort de ces performances dans un contexte perturbé, Kuehne+Nagel a relevé ses prévisions de bénéfice opérationnel pour 2026, à entre 1,25 et 1,40 milliard CHF (contre entre 1,20 et 1,40 milliard précédemment).

Avec le ralentissement de l'économie mondiale au fur et à mesure de l'année 2025, le groupe s'est trouvé confronté à des surcapacités et avait annoncé en octobre un programme d'économies visant à réduire ses frais de 200 millions de francs par an.

Le groupe prévoyait initialement de réduire ses effectifs 1.000 à 1.500 suppressions de postes sur un effectif au niveau mondial d'environ 80.000 personnes. Mais il a revu ce chiffre à la hausse début mars, prévoyant désormais 2.000 suppressions de postes.