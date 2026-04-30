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Kosovo-Nouvelles élections anticipées le 7 juin
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 17:40

La présidente par intérim du Kosovo, Albulena Haxhiu, a convoqué jeudi des élections législatives anticipées pour le 7 juin, qui seront les troisièmes en un peu plus d'un an après que le Parlement n'a pas réussi à élire un nouveau chef de l'État.

Selon la constitution du Kosovo, qui a obtenu son indépendance de la Serbie en 2008, une incapacité à élire un nouveau président déclenche la tenue d'un nouveau scrutin législatif.

Cela fait plus d'un an que le Kosovo se retrouve en situation de blocage politique alors que le pays aspire à devenir membre de l'Union européenne et que les parlementaires doivent ratifier des accords de prêt de l'UE et de la Banque mondiale d'un montant d'un milliard d'euros.

"Nous avons du retard dans les réformes sans aucune raison. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps", a déclaré Albulena Haxhiu.

Les dernières élections législatives, remportées par le parti Vetevendosje du Premier ministre Albin Kurti, datent de décembre 2025 tandis que celles de février 2025 n'avaient pas permis de dégager une coalition gouvernementale.

(Fatos Bytyci, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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