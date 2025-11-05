 Aller au contenu principal
Kompany élogieux avec Upamecano
information fournie par So Foot 05/11/2025 à 00:45

Kompany élogieux avec Upamecano

Kompany élogieux avec Upamecano

Il n’est pas Bavarois en compliments, le Vincent.

Vincent Kompany a commenté la victoire de son Bayern Munich au Parc des princes (2-1), la quatrième victoire d’affilée du Bayern en France, la seizième victoire de la saison des Bavarois . « Ce type de match se joue sur un fil. Il y a trois ou quatre moments où si on perd le deuxième ballon…, a-t-il commenté à L’Équipe . Chaque fois qu’on a joué contre le PSG jusqu’à présent, ça a basculé sur ces moments. Le PSG joue toujours avec une intensité incroyable, avec un pressing énorme. Nous aussi. Ça se joue sur quelques situations de récupération . Le collectif bénéficie du talent individuel. »

UL pour SOFOOT.com

