Kombouaré : un coup de gueule, et après ?

Avant de se déplacer à Lille et de démarrer une année aussi galère que la précédente (et celle d'avant), Antoine Kombouaré a réglé ses comptes avec la presse. Un mécanisme de défense classique des entraîneurs qui cache un problème de fond : où ira le FC Nantes en 2025 ?

Dans L’art de la guerre , Sun Tzu (ou quelqu’un d’autre), a écrit tout un tas de formules, du genre : « Sur un terrain mortel, battez-vous », « Il n’est point de lieu où l’espionnage ne soit utilisé » ou « Qui n’est pas avisé et prudent, humain et juste, ne peut utiliser des agents secrets. Et qui n’est pas fin et subtil ne peut leur arracher la vérité. » Au moment de démarrer une nouvelle année, Antoine Kombouaré s’est posé la même question que le stratège : comment vaincre sans péril ? Et sans péril inutile ? Confronté à la valse d’entraîneurs de la famille Kita pour la deuxième fois de sa vie, le coach nantais a trouvé un nouvel adversaire, les journalistes.

KOMBOUARÉ : “AUJOURD’HUI JE ME RETIRE TOUT SIMPLEMENT”…

