information fournie par So Foot • 07/02/2025 à 12:37

Kolo Muani, la Juve lui va déjà si bien

Empêtré dans une situation intenable à Paris, Randal Kolo Muani s'éclate depuis son arrivée à la Juventus. Signe que l'international français n'est pas perdu pour le football de club, loin de là.

Peut-être aurait-il passé une longue soirée, dans le froid sec de la porte d’Auteuil, emmitouflé dans sa doudoune, à cirer le banc du PSG contre Monaco en espérant un score fleuve pour que Luis Enrique ouvre son banc. Peut-être aurait-il simplement été confortablement installé chez lui, dans son canapé, la Play sur la télé et le match sur l’ordi, hors groupe, comme il l’a été depuis le 15 décembre et jusqu’à son départ pour la Juventus fin janvier. Ou peut-être aurait-il même pu se retrouver dans le camp d’en face, sous les ordres d’un Adi Hütter sous le charme et parce que la situation s’y prêtait. Finalement, Randal Kolo Muani a rejoint l’Italie pour se relancer. Après des débuts réussis (est-ce vraiment surprenant ?), c’est le Como de Cesc Fabregas qu’il s’apprête à faire trembler (20h45).

Un goût retrouvé pour le but

Il n’y avait qu’à le voir s’entraîner alors même que son prêt n’avait pu être officialisé pour des problèmes administratifs et qu’il n’avait pas encore intégré l’effectif piémontais pour se rendre compte que le bonhomme avait besoin de changer d’air. Prêté dans le Piémont, « RKM » y a troqué ses pieds bots pour mettre la Botte à ses pieds. Efficace au possible depuis son arrivée à Turin, l’international tricolore vient de planter trois buts lors de ses deux premières apparitions avec les Bianconeri . Buteur pour sa première contre le Napoli malgré la défaite, il a récidivé dès sa deuxième sortie, avec en prime un doublé en trois minutes contre Empoli et la victoire.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com