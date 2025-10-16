Kluivert viré d'Indonésie
Kluivert de rage !
Patrick Kluivert et l’Indonésie, c’est terminé ! Le Batave a été démis de ses fonctions de sélectionneur de l’Indonésie , a annoncé sa fédé dans un communiqué. « La fin de cette collaboration a été décidée d’un commun accord, compte tenu de la dynamique interne et de l’orientation stratégique du développement futur de l’équipe nationale », précise le texte, alors que le Pat était sous contrat pendant deux ans. L’ancien Lillois (et Barcelonais, accessoirement) était arrivé en début d’année.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer