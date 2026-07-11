Klopp fait un grand pas vers la sélection allemande

Ça brûle. Jürgen Klopp n’a jamais été aussi proche d’être le sélectionneur de la Mannschaft. La fédération allemande de football (DFB) et l’ancien entraîneur de Liverpool ont trouvé un accord ce samedi.

« Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et son vice-président, Hans-Joachim Watzke, ont eu vendredi, à New York, un premier entretien approfondi avec Jürgen Klopp concernant une éventuelle prise de fonction au poste de sélectionneur national, a-t-on pu lire dans un communiqué publié. Au cours de cet échange constructif, un accord a été trouvé sur les principaux points d’un contrat potentiel » …

TM pour SOFOOT.com