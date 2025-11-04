Kingsley Coman choisit son camp entre le PSG et le Bayern
Formé à Paris, starifié à Munich et désormais exilé à Al-Nassr depuis cet été , Kingsley Coman connaît mieux que quiconque le goût de ce PSG-Bayern. Neuf confrontations, une finale gagnée, une autre perdue, et des souvenirs plein les mollets. Avant le (presque) choc de ce mardi soir (21 heures), le Français a été clair sur ses affinités dans Le Parisien : « J’ai davantage d’amis à Munich. » …
