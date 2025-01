Khusanov, de Lens à Manchester City ?

Il y aura onze joueurs à Lens en deuxième partie de saison ?

Après avoir perdu Brice Samba, parti à Rennes pour environ 15 millions d’euros et toujours pas remplacé dans les buts, les Sang et Or s’apprêtent à dire adieu à un autre pilier de leur défense : Abdukodir Khusanov. Sous contrat jusqu’en 2027, le roc ouzbek est la plus grande valeur marchande du club , qui a sacrément besoin d’argent.…

EL pour SOFOOT.com