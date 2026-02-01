 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Khamenei promet un conflit régional en cas d'attaque américaine contre l'Iran
information fournie par Reuters 01/02/2026 à 10:47

L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, a déclaré qu'une attaque des Etats-Unis contre l'Iran déclencherait une guerre régionale, rapportent dimanche les médias officiels iraniens.

Les Etats-Unis accumulent des forces au Moyen-Orient alors que le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises l'Iran d'une intervention militaire s'il ne concluait pas un accord sur son programme nucléaire et ne mettait pas fin à la répression des manifestations.

"(Trump) dit régulièrement qu'il a envoyé des navires (...) La nation iranienne ne devrait pas avoir peur de ce genre de choses, le peuple iranien ne sera pas ébranlé par ces menaces", a dit Ali Khamenei.

"Nous ne sommes pas les initiateurs et ne voulons attaquer aucun pays, mais la nation iranienne infligera un coup puissant à quiconque l'attaque et la persécute", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis comme l'Iran ne ferment pas la porte à une issue diplomatique à la crise actuelle et Téhéran s'est dit prêt à des négociations "justes" si elles ne visent pas à réduire ses capacités de défense.

Ali Khamenei a en outre assimilé le récent mouvement de contestation en Iran, réprimé dans le sang avec des milliers de morts selon divers bilans, y compris officiels, à une tentative de "coup d'Etat", ont rapporté les médias officiels.

(Rédaction de Dubaï, version française Bertrand Boucey)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank