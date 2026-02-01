Khamenei promet un conflit régional en cas d'attaque américaine contre l'Iran

L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, a déclaré qu'une attaque des Etats-Unis contre l'Iran déclencherait une guerre régionale, rapportent dimanche les médias officiels iraniens.

Les Etats-Unis accumulent des forces au Moyen-Orient alors que le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises l'Iran d'une intervention militaire s'il ne concluait pas un accord sur son programme nucléaire et ne mettait pas fin à la répression des manifestations.

"(Trump) dit régulièrement qu'il a envoyé des navires (...) La nation iranienne ne devrait pas avoir peur de ce genre de choses, le peuple iranien ne sera pas ébranlé par ces menaces", a dit Ali Khamenei.

"Nous ne sommes pas les initiateurs et ne voulons attaquer aucun pays, mais la nation iranienne infligera un coup puissant à quiconque l'attaque et la persécute", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis comme l'Iran ne ferment pas la porte à une issue diplomatique à la crise actuelle et Téhéran s'est dit prêt à des négociations "justes" si elles ne visent pas à réduire ses capacités de défense.

Ali Khamenei a en outre assimilé le récent mouvement de contestation en Iran, réprimé dans le sang avec des milliers de morts selon divers bilans, y compris officiels, à une tentative de "coup d'Etat", ont rapporté les médias officiels.

(Rédaction de Dubaï, version française Bertrand Boucey)