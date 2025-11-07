Khalis Merah n'est pas inquiet après la défaite de l'OL au Betis

Belle maturité.

Suite au premier revers de l’Olympique lyonnais en Ligue Europa, face au Betis ce jeudi (2-0), Khalis Merah a tenu à rassurer tout le monde en zone mixte. Déçu par cette défaite, le jeune milieu de 18 ans a tout de même préféré relativiser : « C’est sûr que l’on avait à cœur de faire le 4/4 (victoires, NDLR) mais on est tombé sur une belle équipe du Betis qui a l’habitude de jouer ce genre de compétitions , a pointé le numéro 44. On ne peut s’en prendre qu’à nous, car on avait le contrôle du match au début. Ce sont ces deux buts en 10 minutes qui nous ont fait mal, mais il ne faut pas tout jeter. »…

TM pour SOFOOT.com