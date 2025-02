KFC France va tester la location-gérance pour attirer de nouveaux franchisés

( AFP / MOHD RASFAN )

KFC France, qui n'a pas ouvert autant d'établissements qu'escompté en 2024, va tester la location-gérance, une formule de franchise nécessitant moins de capital, afin d'attirer de nouveaux candidats, a expliqué l'enseigne jeudi lors d'un point presse.

"Nous avons une volonté de développement importante et la location-gérance viendra en complément de la franchise classique", a expliqué Isabelle Herman, directrice générale de Kentucky Fried Chicken (KFC) France, indiquant avoir ouvert 25 restaurants l'an dernier, "dans un contexte incertain".

Si 2024 est la "deuxième meilleure année du groupe en termes d'ouverture", l'enseigne visait 40 nouveaux restaurants, à l'instar de 2023.

Aujourd'hui, elle en totalise 387 sur le territoire et estime pouvoir à terme monter jusqu'à 850.

"Avec la location-gérance, les besoins en capitaux sont moindres, ce qui en fait un modèle plus accessible. Et il y a la possibilité à terme de devenir propriétaire du restaurant", détaille la dirigeante.

Le groupe souhaite ouvrir une quinzaine d'établissements en location-gérance dans les deux prochaines années, dont 4 en 2025, tout en continuant à s'appuyer sur son réseau de franchisés actuels (56 franchisés).

Avec ce modèle, KFC est propriétaire du bail et co-investit aux côtés du franchisé qui exploite le restaurant, ce qui lui permet aussi d'avoir davantage de contrôle sur le point de vente.

C'est ce que propose notamment Burger King en France ou le distributeur Carrefour.

L'an dernier, l'enseigne spécialisée dans le poulet frit a enregistré un chiffre d'affaires de 885 millions d'euros, en hausse de 4%, sans augmenter ses prix.

"On a fait le choix de rester accessible et notre ticket moyen est resté stable à 18,50 euros", détaille la dirigeante.

Deux pics de vente ont été enregistrés à l'occasion de deux éditions limitées: une opération avec le youtubeur aux plus de 23 millions d'abonnés Mister V et un burger lancé avec le concurrent Burger King et commercialisé dans les deux chaînes.

"Les clients sont très friands de nouveautés, il y a une prime à l'audace. On va accélérer cette année le rythme des éditions limitées", indique Pierre Cailleau, le directeur marketing.

La chaîne de fast-food mise aussi sur le développement de son offre végétarienne et proposera à partir d'avril une déclinaison végétarienne de chaque burger.

En parallèle, KFC indique que désormais 50% de ses approvisionnements en poulet viennent de France, malgré un contexte d'inflation, le reste provenant de pays de l'Union européenne.

KFC, filiale du groupe Yum! Brands (Taco Bell, Pizza Hut) emploie 15.000 personnes en France.