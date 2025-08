L'Allemagne veut rendre la filière éolienne européenne moins dépendante de la Chine

( POOL / JANE BARLOW )

Le gouvernement allemand et l'industrie éolienne européenne ont présenté mardi un plan pour réduire la dépendance du secteur aux terres rares chinoises, dans un contexte de tensions avec Pékin et de ruptures dans les chaînes d'approvisionnement.

Cette feuille de route, établie par le ministère allemand de l'Economie et de l'Energie et cinq fédérations européennes de l'éolien, veut rendre le secteur "plus résilient" et "éviter une dépendance excessive aux importations de certains États".

Cela signifie avant tout "réduire la part des aimants permanents chinois dans les turbines éoliennes à l'avenir", indique le plan.

En Europe, plus de 90% de ces composants, qui jouent un rôle clé dans l'éolien mais aussi l'automobile ou l'électronique, sont importés de Chine.

D'ici 2029, 15% des aimants permanents importés devront ainsi provenir d'autres sources, puis 50% à partir de 2035, préconise la feuille de route.

Pour les terres rares, ces métaux présents dans les aimants permanents, le secteur veut atteindre une diversification de 5% en 2029 et de 35% dès 2030.

Pour y parvenir, le ministère veut renforcer les garanties d'investissements, via des accords de livraison à long terme, ainsi que nouer des partenariats avec des pays comme l'Australie et le Japon.

Ces annonces confirment la stratégie de Berlin, réaffirmée par la coalition de Friedrich Merz, de "réduire les risques" associés à la Chine.

L'industrie allemande a particulièrement tremblé devant les restrictions à l'export de terres rares chinoises, décidées en avril par la Chine en représailles aux barrières commerciales américaines.

Fin juillet, la Commission européenne a annoncé avoir négocié un mécanisme "amélioré" avec Pékin pour assouplir ces exportations.

La Chine reste aussi un marché crucial pour les exportations allemandes, mais de plus en plus concurrencées par les champions locaux.

Leader européen de l'éolien terrestre et maritime, l'Allemagne a construit 25% des nouvelles installations terrestres et maritimes dans l'UE en 2024, selon la fédération du secteur WindEurope.

Et le pays veut tripler, par rapport à 2024, sa capacité éolienne en mer d'ici 2030, afin de remplir ses objectifs climatiques.