Kevin Trapp pourrait devenir mannequin en revenant à Paris
Le bling-bling, ce n’est pas réservé au PSG.
C’est l’une des petites surprises de ce mercato : Kevin Trapp est annoncé du côté du Paris FC. On pensait son potentiel retour dans la capitale motivé par son amour pour la ville, mais selon le quotidien Bild , le club détenu par Bernard Arnault ferait de l’œil au portier allemand aussi pour sa proximité avec le monde de la mode .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
