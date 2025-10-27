Kevin De Bruyne absent trois mois après sa blessure contre l’Inter

Le penalty qui coûte cher.

Buteur sur penalty lors de la victoire face à l’Inter Milan ce samedi (3-1), Kevin De Bruyne a été remplacé juste après son but, se plaignant de la cuisse droite . Et les résultats ne sont pas bons : « Suite à une blessure subie lors du match contre l’Inter, Kevin De Bruyne a subi des examens à l’hôpital Pineta Grande, qui ont révélé une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite. Le joueur a commencé sa rééducation », a annoncé le club napolitain dans un communiqué ce lundi.…

CDB pour SOFOOT.com