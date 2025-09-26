 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kévin Danois, un milieu qui a du chien
26/09/2025

Seul joueur de champ à avoir disputé l’intégralité des matchs de l’AJ Auxerre depuis le début de la saison, le jeune Kévin Danois régale par son volume de jeu au milieu de terrain. Son aventure en Bourgogne risque de ne pas durer éternellement, alors profitons-en !

« C’est David contre Goliath. Ce sera un match très difficile, mais c’est aussi un plaisir de jouer ce genre de match. Il faudra profiter de l’instant. On a su accrocher Monaco, Paris c’est encore plus fort. On pourra mettre en avant notre personnalité et notre état d’esprit. » Réaliste, Christophe Pélissier l’était en conférence d’avant-match. Reste à savoir quel visage afficheront ses joueurs face au Paris Saint-Germain ce samedi soir (coup d’envoi à 21h05) : celui d’une équipe entreprenante, chatoyante, provocatrice, mais qui finit avec la fameuse « défaite encourageante », comme face à Monaco (1-2) ou celui, moins éblouissant, plus pragmatique et charbonneur, mais efficace et finalement récompensé par une victoire aux forceps contre Toulouse (1-0) ? Dans les deux cas, un homme devra impérativement être surveillé, surtout avec la cascade de blessures à laquelle fait face le PSG : Kévin Danois.

Danois, c’est de la dynamite

Alors que c’est l’attaquant Lassine Sinayoko qui avait fait les choux gras du mercato auxerrois cet été, l’homme qui a le plus tiré son épingle du jeu dans l’effectif icaunais depuis ce début de saison joue un peu plus bas sur le terrain. S’il n’a ni marqué, ni encore délivré de passe décisive, Kévin Danois brille par son volume de jeu au milieu et s’est distingué tant par son pressing étouffant que par sa capacité à initier la première passe d’une action dangereuse. Pour la statistique, on notera aussi que le Guadeloupéen est le seul joueur de l’AJA à avoir disputé l’intégralité des cinq rencontres de Ligue 1. Une performance de haut vol pour celui qui, du haut de ses 21 ans, symbolise le retour de la jeunesse qui fait partie de l’ADN du club qu’il a rejoint en provenance du pôle espoir de Guadeloupe en 2019.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

Sport
A lire aussi

  • Murillo, le canal passe
    Murillo, le canal passe
    information fournie par So Foot 27.09.2025 01:02 

    Renversant, Marseille est allé s'imposer à Strasbourg. L'OM passe provisoirement leader de Ligue 1 grâce à quelqu'un d'indésirable il y a six mois, et soumis à une grosse concurrence : Amir Murillo. Les supporters du PSG nés avant DJ Snake, le 31 mai et Ousmane ... Lire la suite

  • Kane (encore) record avec le Bayern
    Kane (encore) record avec le Bayern
    information fournie par So Foot 26.09.2025 23:26 

    Bayern Munich 4-0 Werder Buts : Diaz (22 e ), Kane (s.p., 45 e et 65 e ), Laimer (87 e ) pour les Bavarois Le record du FC Nantes n’aurait pas tenu très longtemps en Allemagne.… UL pour SOFOOT.com

  • Marseille menotte Strasbourg et passe leader de Ligue 1
    Marseille menotte Strasbourg et passe leader de Ligue 1
    information fournie par So Foot 26.09.2025 22:41 

    Strasbourg 1-2 Marseille Buts : Ouattara (49 e ) pour les Strasbourgeois // Aubameyang (78 e ) et Murillo (90 e +2) pour les Marseillais Plus d’informations à suivre… … UL pour SOFOOT.com

  • Rouen reste leader, Versailles laisse le podium à Dijon, Caen patine
    Rouen reste leader, Versailles laisse le podium à Dijon, Caen patine
    information fournie par So Foot 26.09.2025 22:06 

    C’est ça de passer sur Canal +. Une seule victoire chez les neufs derniers, une seule défaite chez les huit premiers. Voilà comment résumer ce vendredi soir de National, qui continue de révéler les tendances de la saison. Tout d’abord, le FC Rouen de Régis Brouard, ... Lire la suite

