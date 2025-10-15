Kenny Rocha Santos : « Le Cap-Vert, c’est un petit Brésil »

Le Cap-Vert s’est qualifié pour la première Coupe du monde de son histoire. Comment as-tu vécu ce moment historique ?

Après mon entraînement avec Rouen, je suis vite rentré à la maison pour regarder le match. Pour être honnête, je savais qu’on allait se qualifier. J’ai beaucoup parlé avec mes coéquipiers de la sélection, on avait une grande chance qui ne dépendait que de nous. Je savais qu’on n’allait pas flopper ! Tout le monde attendait ce moment depuis les derniers éliminatoires pour la Coupe du monde où on est restés deuxièmes de notre poule en Afrique. Le match qu’on gagne contre le Cameroun en début de saison (1-0, il ne joue pas) a été un tournant. Après ce match de mardi contre l’Eswatini (victoire 3-0) , ça a été de la joie. C’est comme si j’y étais. Maintenant, c’est à moi de tout faire pour aller à cette Coupe du monde.…

Propos recueillis par Théo Juvenet et Ulysse Llamas pour SOFOOT.com