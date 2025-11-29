Kenan Yildiz porte encore la Juve
Juventus 2-1 Cagliari
Buts : Yildiz (27 e , 45 e +1) pour la Juventus // Esposito (26 e ) pour Cagliari
Yildiz remet la Juve dans le droit chemin.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Kenan Yildiz porte encore la Juve
Buts : Yildiz (27 e , 45 e +1) pour la Juventus // Esposito (26 e ) pour Cagliari
Yildiz remet la Juve dans le droit chemin.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Bayer Leverkusen 1-2 Borussia Dortmund Buts : Kofane (83 e ) pour le Bayer // Anselmino (41 e ) et Adeyemi (65 e ) pour le BVB Pousse-toi de là, que je m’y mette.… TB pour SOFOOT.com
Sacré tango. Grâce notamment à un doublé de Julien Maggiotti, Laval a fait danser le club réunionnais de la Saint-Pauloise pour accéder aux 32e de finale de la Coupe de France (6-0) . Un billet également composté par Dunkerque à Abbeville (0-5), Guingamp sur la ... Lire la suite
Solides et remuants, les Monégasques ont su faire la différence grâce à Takumi Minamino pour infliger une deuxième défaite en Ligue 1, cette saison, à un PSG sans relief (1-0). Paris peut laisser l'OM ou Lens prendre la tête à l'issue de cette quatorzième journée ... Lire la suite
Premières courses et déjà une victoire pour le biathlon français: les Bleues, doubles championnes du monde en titre, ont remporté samedi le premier relais de l'hiver lors de l'ouverture de la Coupe du monde à Ostersund (Suède), où les Français ont pris la deuxième ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer