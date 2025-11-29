information fournie par So Foot • 29/11/2025 à 20:11

Kenan Yildiz porte encore la Juve

Juventus 2-1 Cagliari

Buts : Yildiz (27 e , 45 e +1) pour la Juventus // Esposito (26 e ) pour Cagliari

Yildiz remet la Juve dans le droit chemin.…

AC pour SOFOOT.com