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Antonio Rüdiger reçoit des bisous de Pep Guardiola
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 12:57

Antonio Rüdiger reçoit des bisous de Pep Guardiola

Antonio Rüdiger reçoit des bisous de Pep Guardiola

Big Bisous Bien Baveux. Si vous pensiez qu’Antonio Rüdiger allait se tenir à carreau ce mardi contre Manchester City, eh bien c’est raté. Tout juste qualifié après avoir surclassé les Skyblues chez eux (1-2), Rüdiger est venu chercher des noises à Pep Guardiola au moment de lui serrer la main.

Les deux hommes ont échangé quelques mots d’amour avant qu’Arbeloa lui-même vienne s’occuper de son joueur. En guise de réponse, Guardiola mime quelques baisers en direction du défenseur . Prend ça en plein dans le cœur.…

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