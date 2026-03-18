Antonio Rüdiger reçoit des bisous de Pep Guardiola
Big Bisous Bien Baveux. Si vous pensiez qu’Antonio Rüdiger allait se tenir à carreau ce mardi contre Manchester City, eh bien c’est raté. Tout juste qualifié après avoir surclassé les Skyblues chez eux (1-2), Rüdiger est venu chercher des noises à Pep Guardiola au moment de lui serrer la main.
Les deux hommes ont échangé quelques mots d’amour avant qu’Arbeloa lui-même vienne s’occuper de son joueur. En guise de réponse, Guardiola mime quelques baisers en direction du défenseur . Prend ça en plein dans le cœur.…
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