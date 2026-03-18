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La soirée en enfer de Mamadou Sarr, fautif sur le but de Kvaratskhelia et déchu de son titre de champion d’Afrique
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 12:14

La soirée en enfer de Mamadou Sarr, fautif sur le but de Kvaratskhelia et déchu de son titre de champion d’Afrique

La soirée en enfer de Mamadou Sarr, fautif sur le but de Kvaratskhelia et déchu de son titre de champion d’Afrique

Vous pensiez avoir passé un sale mardi, rapport aux remontrances de votre N+1 et à ce pied placé malencontreusement sur une crotte de chien toute fraîche sur le chemin du retour ? Rassurez-vous, à ce petit jeu, Mamadou Sarr fait encore plus fort.

Titularisé au poste de latéral droit contre le PSG pour son premier match en Ligue des champions, le joueur de 20 ans a été bien peu à son aise. À peine cinq minutes de jeu, et voilà que l’international sénégalais loupe son contrôle, offrant un boulevard à Khvicha Kvaratskhelia pour ouvrir le score , et plombant par la même occasion la mission come-back des Blues.

CMF pour SOFOOT.com

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