Ces autres événements que la CAF pourrait encore changer

Deux mois après la finale de la CAN 2025, la Confédération africaine de football a décidé de bousculer le cours de l’histoire en attribuant le titre au Maroc. Mais, depuis 1957, date de création de l’instance, celle-ci pourrait prendre se pencher sur d'autres événements historiques quitte à les réécrire.

→ La finale de la Coupe du monde 1990

Quatre ans après son total récital au Mexique, Diego Maradona, moins intouchable, est sur le point de mettre de nouveau l’Argentine sur le toit du monde. Au stade Olympique de Rome, le génie est sifflé par le public, ciblé par ses adversaires et meurtri dans sa chair par la décision de l’arbitre Edgardo Codesal Méndez d’accorder un penalty à la RFA dans les derniers instants. Si la CAF avait été un peu plus influente, elle aurait trouvé une solution pour faire passer le Cameroun contre l’Angleterre en quarts, au terme d’un match sensationnel. Ensuite, l’équipe la plus méritante de ce Mondial serait logiquement devenue la première nation africaine à triompher dans la compétition et Roger Milla danserait pour l’éternité.

→ Afrique du Sud-France, 1995

Quand ce n’est pas bien, il faut le dire. Le XV de France d’Abdelatif Benazzi, Émile Ntamack et Thierry Lacroix était taillé pour remporter la première Coupe du monde de son histoire, mais personne ne devait gâcher la fête de la nation arc-en-ciel. Or, la CAF avait largement les moyens de faire mieux, d’éviter l’arbitrage plus que laxiste en faveur des Sudafs, pour laisser les Bafana Bafana entrer seuls dans l’histoire au moment de remporter la CAN 1996 à domicile sous les yeux de Nelson Mandela. Invictus avec un ballon rond, ça a quand même de la gueule.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com