Kashkari, de la Fed : « Je préférerais procéder dès maintenant à de légères hausses des taux plutôt que d'attendre »

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Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré vendredi avoir exprimé son désaccord lors de la réunion de politique monétaire de la Fed de cette semaine, car il était favorable à une hausse des taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage. Il a expliqué qu’il préférait entamer dès maintenant une éventuelle série de petits ajustements afin de contenir l’inflation, qui dépasse l’objectif fixé depuis cinq ans.

« Pour parer au risque que l’inflation élevée ne s’enracine, je préférerais resserrer la politique monétaire progressivement, à mesure que nous recueillons davantage de données sur l’évolution de l’inflation et de l’emploi », a déclaré M. Kashkari dans un communiqué exposant les raisons de son désaccord avec la décision du Comité fédéral de l’open market (FOMC) de maintenir les taux inchangés dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.

« Si l’inflation reste élevée, à mon avis, une série éventuelle de petites mesures serait préférable à l’attente, qui pourrait aboutir à la conclusion que des actions encore plus audacieuses seraient nécessaires », a-t-il ajouté. « En revanche, si l’inflation s’atténue durablement, une stratégie de petites mesures permettrait au FOMC de ralentir ou de suspendre les ajustements ultérieurs sans impact inutile sur l’économie réelle. »