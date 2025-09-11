 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Karl Toko Ekambi rejoint un troisième club saoudien
information fournie par So Foot 11/09/2025 à 12:50

Karl Toko Ekambi rejoint un troisième club saoudien

Karl Toko Ekambi rejoint un troisième club saoudien

Sur le gong.

À l’occasion de la dernière journée du mercato saoudien, Karl Toko Ekambi a signé ce jeudi à Al Fateh . Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Al-Ettifaq en juin dernier, l’ancien Lyonnais poursuit son aventure en Arabie saoudite, dans un nouveau club, jusqu’à la fin de la saison.

