Karl Toko Ekambi rejoint un troisième club saoudien
Sur le gong.
À l’occasion de la dernière journée du mercato saoudien, Karl Toko Ekambi a signé ce jeudi à Al Fateh . Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Al-Ettifaq en juin dernier, l’ancien Lyonnais poursuit son aventure en Arabie saoudite, dans un nouveau club, jusqu’à la fin de la saison. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer