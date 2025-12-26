Karim Benzema voulait devenir Ballon d’or à 15 ans
Il l’a voulu, il l’a eu.
Gérard Bonneau, ancien recruteur de l’Olympique lyonnais, n’a pas découvert Karim Benzema par surprise. Selon lui, le Ballon d’or 2022 savait très tôt où il voulait aller. « À 15 ans, il avait déjà un projet très clair : il voulait déjà être Ballon d’or » , confie-t-il à Foot Mercato . Au centre, Benzema ne faisait pas de bruit, mais ne faisait pas d’écart non plus, restant concentré sur son premier objectif : progresser. On imagine qu’il arrivait évidemment le premier et repartait également en dernier. « Pas un retard, pas une bêtise. Il faisait exactement ce qu’il disait » , rappelle Bonneau. La suite a validé ce business plan.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer