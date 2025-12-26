Karim Benzema voulait devenir Ballon d’or à 15 ans

Il l’a voulu, il l’a eu.

Gérard Bonneau, ancien recruteur de l’Olympique lyonnais, n’a pas découvert Karim Benzema par surprise. Selon lui, le Ballon d’or 2022 savait très tôt où il voulait aller. « À 15 ans, il avait déjà un projet très clair : il voulait déjà être Ballon d’or » , confie-t-il à Foot Mercato . Au centre, Benzema ne faisait pas de bruit, mais ne faisait pas d’écart non plus, restant concentré sur son premier objectif : progresser. On imagine qu’il arrivait évidemment le premier et repartait également en dernier. « Pas un retard, pas une bêtise. Il faisait exactement ce qu’il disait » , rappelle Bonneau. La suite a validé ce business plan.…

MH pour SOFOOT.com