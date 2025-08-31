Karim Benzema démarre le championnat saoudien en fanfare
Le champion en titre démarre bien et remercie Benzema !
Après un début de saison frustrant en Supercoupe d’Arabie Saoudite, Karim Benzema a fait en sorte de partir du bon pied en Saudi Pro League. Les coéquipiers d’un N’Golo Kanté titulaire au milieu, se sont largement imposé face Al Okhdood (5-2), avec un Houssem Aouar décisif, mais surtout un triplé de l’ancien attaquant du Real Madrid, reparti avec le trophée d’homme du match et le ballon de la rencontre .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer