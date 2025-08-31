 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Karim Benzema démarre le championnat saoudien en fanfare
31/08/2025

Karim Benzema démarre le championnat saoudien en fanfare

Karim Benzema démarre le championnat saoudien en fanfare

Le champion en titre démarre bien et remercie Benzema !

Après un début de saison frustrant en Supercoupe d’Arabie Saoudite, Karim Benzema a fait en sorte de partir du bon pied en Saudi Pro League. Les coéquipiers d’un N’Golo Kanté titulaire au milieu, se sont largement imposé face Al Okhdood (5-2), avec un Houssem Aouar décisif, mais surtout un triplé de l’ancien attaquant du Real Madrid, reparti avec le trophée d’homme du match et le ballon de la rencontre .…

JF pour SOFOOT.com

