Karim Adeyemi épinglé par la justice allemande pour possession d'armes
information fournie par So Foot 18/11/2025 à 12:31

Karim Adeyemi épinglé par la justice allemande pour possession d'armes

Karim Adeyemi épinglé par la justice allemande pour possession d'armes

Les dangers d’internet.

En difficulté à Dortmund cette saison (3 buts en 14 apparitions), Karim Adeyemi a été condamné ce dimanche par la justice allemande, pour possession illégale d’armes. Comme le révèle Kicker , le parquet d’Hagen l’a condamné à verser 450 000 euros au trésor public, en raison de la possession d’un taser et d’un point américain. D’après son avocat, ces armes illégales proviendraient d’une « boîte mystère », que l’attaquant allemand a commandé sur Tiktok l’année dernière.…

CDB pour SOFOOT.com

