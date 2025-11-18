Karim Adeyemi épinglé par la justice allemande pour possession d'armes
Les dangers d’internet.
En difficulté à Dortmund cette saison (3 buts en 14 apparitions), Karim Adeyemi a été condamné ce dimanche par la justice allemande, pour possession illégale d’armes. Comme le révèle Kicker , le parquet d’Hagen l’a condamné à verser 450 000 euros au trésor public, en raison de la possession d’un taser et d’un point américain. D’après son avocat, ces armes illégales proviendraient d’une « boîte mystère », que l’attaquant allemand a commandé sur Tiktok l’année dernière.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer