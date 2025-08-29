 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kanté-Mikautadze : deux sas, deux ambiances
information fournie par So Foot 29/08/2025 à 13:15

Alors que Georges Mikautadze est courtisé en Arabie saoudite, Ngolo Kanté, lui, pourrait bien revenir en Ligue 1. Un chassé-croisé assez symbolique des deux dynamiques entreprises par les deux championnats.

Malgré son sauvetage in-extremis en Ligue 1 et un début de saison séduisant, l’Olympique lyonnais a encore du pain sur la planche. L’OL doit encore se stabiliser économiquement et pour cela, il faut vendre. Problème, les possibilités ne sont pas légion, au sein d’un effectif où seuls les noms de Malick Fofana ou Georges Mikautadze se dégagent pour une grosse opération. Un temps annoncé partant, le premier devrait finalement rester, tandis que la situation autour de l’ancien roi de Metz paraît moins lisible. L’international géorgien, enfin installé au poste de numéro 9 avec le départ d’Alexandre Lacazette, est en effet courtisé un peu partout. Parmi les prétendants, Villarreal semble faire la course en tête, talonné par un désormais habitué du marché lyonnais : Neom, selon L’Équipe .

Le club saoudien, qui a déjà fait signer Saïd Benrahma et Lacazette, songerait ainsi sérieusement à chiper Mikautadze. Une tentative ambitieuse, tant le statut de l’attaquant parait figé : titulaire indiscutable, seul attaquant de pointe de Lyon et en plein essor question performances. Pas vraiment le profil que l’on imaginerait rallier l’Arabie saoudite dans l’immédiat. Pourtant, les Saoudiens semblent plus que jamais en position de force, du moins à en croire leur nouvelle stratégie mercato. Fini les pré-retraités/ambassadeurs initialement visés, place aux jeunes talents. Enzo Millot (23 ans), Marcin Bulka (25), Nathan Zézé (20) et Saïmon Bouabré (19) ont accepté le projet. Les trois derniers à Neom justement, qui veut désormais faire du Roi Georges son atout charme. La piste Mikautadze, qu’elle se concrétise ou non, témoigne ainsi du rapport de force tendant doucement à s’inverser pour la Ligue 1. Oui, le Géorgien a tous les arguments sportifs en sa faveur et nul doute que son envie première est de rester à Lyon afin de s’y imposer dans la durée. Mais le contexte l’entourant diffère, malheureusement.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

Sport
