Kalidou Koulibaly prolonge sa lune de miel avec Al-Hilal
Et une année de bonheur en plus ! Kalidou Koulibaly prolonge son contrat avec Al-Hilal pour un an supplémentaire . Le défenseur, arrivé pour 23 millions d’euros en provenance de Chelsea à l’été 2023, restera en Arabie Saoudite jusqu’en 2027.
Kalidou Koulibaly Stays with Al-Hilal Until 2027 🤩💙…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
