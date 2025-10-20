Jürgen Klopp ne ferme pas la porte à un retour à Liverpool dans le futur
Ne jamais dire jamais.
Une nouvelle fois vaincus à domicile face à Manchester United (1-2), les Reds de Liverpool traversent une période compliquée. Pas assez bien sûr pour mettre Arne Slot en danger, mais l’inquiétude peut rapidement grandir pour une équipe qui peine à trouver des automatismes après un mercato colossal.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
