Julian Draxler rêverait de devenir directeur sportif du PSG un jour
Tremble, Luis Campos.
À 31 ans, Julian Draxler semble avoir déjà les yeux tournés vers l’après‑terrain. Depuis son exil au Qatar du côté d’Al-Ahli en 2023, l’ancien international allemand a mis derrière lui les plus belles années de sa carrière européenne, entre Schalke 04, Wolfsburg, le PSG (198 matchs, 26 buts, 40 passes décisives) et le Benfica Lisbonne. S’il semble vouloir arrêter sa carrière à la fin de son contrat avec le club qatari (courant jusqu’en 2028), le milieu aurait déjà un plan tout tracé dans sa tête .…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
