 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Julián Álvarez, joyau de l’Atlético
information fournie par So Foot 28/09/2025 à 23:41

Julián Álvarez, joyau de l’Atlético

Julián Álvarez, joyau de l’Atlético

Grand artisan de la victoire de l’Atlético de Madrid face au Real samedi dans le derby madrilène avec un doublé (5-2), Julián Álvarez porte les Colchoneros lors de ce début de saison pourtant mitigé. Débarquée dans la capitale espagnole pour 95 millions d’euros à l’été 2024, « l’Araignée » a depuis tissé sa toile.

Non, le Cholismo n’est pas mort. Il résiste, s’adapte même, au fur et à mesure des années qui passent. On le croyait chancelant à la fin du mois d’août, après que l’Atlético n’est pas parvenu à s’imposer lors des trois premières journées du championnat avec des affiches largement à sa portée. Sauf qu’un garçon de 25 ans l’a ressuscité. Son nom ? Julián Álvarez. « Julián Álvarez est le meilleur joueur que nous ayons, nous devons en prendre soin et le garder de nombreuses années à l’Atlético. Nous devons l’aider à devenir encore meilleur qu’il ne l’est déjà » , avait d’ailleurs estimé Diego Simeone, juste après la victoire face au Rayo Vallecano (3-2) et la prestation XXL de son protégé avec son triplé.

Le meilleur d’entre nous

Avec cinq buts en l’espace de deux rencontres, portant son total à six depuis le début de la saison et une passe décisive, « l’Araignée » a joué un rôle prépondérant lors de chaque victoire des Colchoneros . Nombreux sont pourtant ceux qui ont mis du temps à digérer le montant de leur transfert avant de réussir à performer, ou non. L’Atlético en a par exemple compté un certain nombre dans ses rangs, à l’instar de João Félix qui n’a jamais su transformer les espoirs suscités lorsqu’il évoluait à Benfica. Álvarez n’est visiblement pas de cette trempe-là, lui qui s’est déjà parfaitement acclimaté à la dolce vita madrilène la saison dernière avec un total de 29 réalisations et 8 passes décisives en 57 matchs toutes compétitions confondues. Un atout précieux et rare sur le front de l’attaque madrilène, qui peut performer à tous les postes offensifs.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank