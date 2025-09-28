Julián Álvarez, joyau de l’Atlético

Grand artisan de la victoire de l’Atlético de Madrid face au Real samedi dans le derby madrilène avec un doublé (5-2), Julián Álvarez porte les Colchoneros lors de ce début de saison pourtant mitigé. Débarquée dans la capitale espagnole pour 95 millions d’euros à l’été 2024, « l’Araignée » a depuis tissé sa toile.

Non, le Cholismo n’est pas mort. Il résiste, s’adapte même, au fur et à mesure des années qui passent. On le croyait chancelant à la fin du mois d’août, après que l’Atlético n’est pas parvenu à s’imposer lors des trois premières journées du championnat avec des affiches largement à sa portée. Sauf qu’un garçon de 25 ans l’a ressuscité. Son nom ? Julián Álvarez. « Julián Álvarez est le meilleur joueur que nous ayons, nous devons en prendre soin et le garder de nombreuses années à l’Atlético. Nous devons l’aider à devenir encore meilleur qu’il ne l’est déjà » , avait d’ailleurs estimé Diego Simeone, juste après la victoire face au Rayo Vallecano (3-2) et la prestation XXL de son protégé avec son triplé.

Le meilleur d’entre nous

Avec cinq buts en l’espace de deux rencontres, portant son total à six depuis le début de la saison et une passe décisive, « l’Araignée » a joué un rôle prépondérant lors de chaque victoire des Colchoneros . Nombreux sont pourtant ceux qui ont mis du temps à digérer le montant de leur transfert avant de réussir à performer, ou non. L’Atlético en a par exemple compté un certain nombre dans ses rangs, à l’instar de João Félix qui n’a jamais su transformer les espoirs suscités lorsqu’il évoluait à Benfica. Álvarez n’est visiblement pas de cette trempe-là, lui qui s’est déjà parfaitement acclimaté à la dolce vita madrilène la saison dernière avec un total de 29 réalisations et 8 passes décisives en 57 matchs toutes compétitions confondues. Un atout précieux et rare sur le front de l’attaque madrilène, qui peut performer à tous les postes offensifs.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com