Jules Koundé a fait son choix
2030, ça paraît loin ?
C’est pourtant l’année où, théoriquement, Jules Koundé quittera Barcelone. En tout cas, le défenseur est désormais lié au club catalan pour cinq ans : le Français a en effet prolongé son contrat ce vendredi, comme l’a indiqué son employeur sur les réseaux sociaux.…
FC pour SOFOOT.com
