Jules Koundé a fait son choix
information fournie par So Foot 16/08/2025 à 10:50

Jules Koundé a fait son choix

Jules Koundé a fait son choix

2030, ça paraît loin ?

C’est pourtant l’année où, théoriquement, Jules Koundé quittera Barcelone. En tout cas, le défenseur est désormais lié au club catalan pour cinq ans : le Français a en effet prolongé son contrat ce vendredi, comme l’a indiqué son employeur sur les réseaux sociaux.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
