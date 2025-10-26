Jude Bellingham s'offre un record de précocité
Plus fort que Vini.
Avec sa passe décisive pour Kylian Mbappé pour l’ouverture du score madrilène et son but juste avant la pause, Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur du Real Madrid au 21 e siècle à réussir cet enchaînement . À l’instar du Tricolore, il a été l’un des grands artisans de la victoire des Merengues lors de ce Clásico (2-1).…
LB pour SOFOOT.com
