Juan Mata change de club, mais reste en Australie

There is only Juan.

Après une saison passée au club de Western Sydney Wanderers, Juan Mata a rejoint ce mardi le Melbourne Victory . À un mois de la reprise du championnat australien, le club de Melbourne a officialisé la signature du milieu de terrain, désormais âgé de 37 ans. L’Espagnol a notamment fait part de son excitation à l’idée de rejoindre son nouveau club : « Je suis ravi de venir à Melbourne, de rejoindre l’un des clubs les plus respectés de la ligue et de jouer devant des membres et des supporters incroyables… » …

KM pour SOFOOT.com