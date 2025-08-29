Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Jour de gloire pour le football maltais !
information fournie par So Foot•29/08/2025 à 10:12
Jour de gloire pour le football maltais !
La fête sur l’île.
Le club de Ħamrun vient de signer une petite performance pour le football maltais :
les Spartans deviennent les premiers représentants de l’île à atteindre la phase principale d’une compétition européenne.
…
Drop the mic. Le CSU Craiova a réussi un petit exploit ce jeudi, en se qualifiant pour la Ligue Conférence . Une première au XXI e siècle pour ce club roumain à l’histoire récente bien tourmentée – entre faillite et refondation. Sur le terrain, les Bleu et Blanc ...
Lire la suite
information fournie par Le Particulier pour Conso•29.08.2025•09:45•
Le Pilates Reformer connaît un essor important, notamment depuis la pandémie de Covid. Cette pratique sportive s’inscrit pleinement dans la tendance «bien-être» de ces dernières années. La méthode allie renforcement musculaire et travail postural grâce à une machine ...
Lire la suite
C’est tout couroupte. Ce jeudi, se déroulait le tirage au sort de la saison 2025-2026 de la Ligue des champions. Un cérémonial en partie réalisé avec intelligence artificielle, et qui n’a pas été tendre avec les clubs français . Ainsi, d’après la base de données ...
Lire la suite
Destination rêvée. À 28 ans, Irvin Cardona va enfin découvrir le frisson d’un maillot national . Pas celui des Bleus, malgré un passage par toutes les sélections de jeunes, mais celui… de Malte . L’attaquant de l’AS Saint-Étienne, révélé à Brest entre 2019 et 2023, ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer