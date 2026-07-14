Jour de défaite nationale

L'équipe de France est totalement passée à côté de sa demi-finale contre une Espagne supérieure dans tous les domaines, à Dallas (0-2). Les Bleus voient leur rêve de Coupe du monde s'envoler et joueront le match pour la troisième place, samedi.

France 0-2 Espagne

Buts : Oyarzabal (22 e SP) et Porro (58 e ) pour la Roja

Préparez-vous: ça s’appelle tomber de haut et ça fait mal. On l’avait vu si belle, cette équipe de France, que personne n’avait mis les jambières en chaussant ses rollers, et le ramoneur avait décidé de redescendre du toit à même la façade. Tout s’était si bien passé jusque là. Là : l’Espagne en demi-finale de Coupe du Monde. Que les Bleus n’auront pas joué. Au bout de 90 minutes de désordre – en témoigne le match d’Olise – en étant dominés de la première à la dernière minute, l’équipe de France s’incline 2-0 et offre la terrible impression de sortir d’un Mondial sans jamais avoir jamais été dans le match, alors que la peur à les pieds de ses hommes se disputa à leurs imprécisions techniques et aux espaces laissés au coeur du jeu. Elle et ses promesses, elle et sa bonne ambiance, son histoire avec son sélectionneur, ses adjoints dévoués, son Ballon d’Or, son quatuor offensif: cette équipe de France-là va jouer un dernier match en Amérique, oui, mais celui dont personne n’a envie, à Miami, pour la troisième place. Ensuite, elle rentrera chez elle avec des regrets dans la gorge, parce qu’elle en sera remplie, et quelques hommes pleureront dans leur chambre ou les bras de leurs parents. Zidane prendra les choses en main, et la vie continuera. On déteste y penser, mais il y avait-il la place pour autre chose ce soir ?…

Par Théo Denmat, au AT&T Stadium de Dallas pour SOFOOT.com