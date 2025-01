Jota quitte déjà Rennes pour retrouver un ancien amour

Un coup pour rien.

Moins de six mois après son retour en Europe et son arrivée au Stade rennais après une pige en Arabie saoudite, Jota quitte déjà la capitale bretonne , sous les eaux depuis ce week-end à la suite d’inondations historiques. L’aventure du Portugais de 25 ans en Bretagne, elle, n’aura rien eu d’historique : 10 petites apparitions et un but marqué de l’entrejambe à Brest. …

CG pour SOFOOT.com