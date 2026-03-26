Joseph Oughourlian fait le poète pour critiquer le report de Lens-PSG

Entre le lièvre et la tortue, on préfère la tortue. Après avoir appris le report du choc de Ligue 1 Lens-PSG pour que le champion d’Europe prépare à fond son quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool (les 8 et 14 avril), le président du RC Lens a réagi. Joseph Oughourlian a utilisé le réseau social préféré des PDG pour critiquer la décision de la LFP. Il a publié un message ironique sur son compte LinkedIn : « Comme disait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. » L’ancien étudiant de Sciences Po poursuit son conflit avec Nasser El-Khelaïfi et la Ligue de football professionnelle.

Plus tôt dans la journée, les Lensois ont commenté la décision de la Ligue, confirmant ne pas faire appel de la décision au CNOSF. En précisant : « Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du Conseil d’Administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité et réaffirme sa détermination à poursuivre ses objectifs sportifs. » La rencontre se disputera le mercredi 13 mai prochain.…

UL pour SOFOOT.com