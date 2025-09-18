José Mourinho, serial traître

Viré de Fenerbahçe au début du mois de septembre, José Mourinho s’apprête déjà à retrouver un banc. Benfica devrait ainsi accueillir le Special One , toujours pas rassasié dans cette carrière de mercenaire et prêt à faire son retour au pays.

« Lorsque je quitterais Fenerbahçe, je ne souhaite pas reprendre un club engagé en coupe d’Europe. Mais si un club de Premier League luttant pour le maintien a besoin d’un coach, je peux être l’homme de la situation. » Ce discours malicieux, José Mourinho le tenait en conférence de presse, il y a quasiment un an, lorsqu’on l’interrogeait sur son avenir. Le Portugais état alors bien installé sur son siège en cuir de Fenerbahçe mais faisait preuve, sans le savoir, de prémonition. Car moins d’un an plus tard, il était lourdé d’Istanbul. La faute aux brouilles internes et à une élimination en barrages de Ligue des champions contre Benfica. Le club de Lisbonne, justement, qui a lui aussi décidé de licencier son entraîneur, Bruno Lage, défait en ouverture de C1 contre Qarabag (2-3). Et l’effet papillon enclenché, voici donc Mourinho en passe de devenir le nouveau coach de Benfica. Tout cela en l’espace de quelques semaines. Surtout, cette folle arrivée en terre lisboète nous rappelle l’essentiel : le Mou est un mercenaire professionnel, et on l’aime aussi pour ça.

O Benfica enviou, na manhã desta quinta-feira, um comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM, confirmando «negociações para a contratação» de José Mourinho.#benfica #josemourinho pic.twitter.com/HqUE7KZxyq…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com