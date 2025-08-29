José Mourinho et le Fenerbahçe, c’est fini
The Special Out.
Coup de tonnerre à Istanbul : Fenerbahçe s’est séparé ce vendredi de son entraîneur José Mourinho . Dans son communiqué, le club turc a sobrement remercié le tacticien portugais « pour son engagement » et lui a souhaité « une belle réussite dans sa carrière » . Pas plus d’informations pour le moment. L’annonce intervient deux jours après la défaite de Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions face au Benfica, entraînant son reversement en Ligue Europa .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
