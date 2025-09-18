José Mourinho est officiellement de retour à Benfica
Le plan ne fait que commencer !
Libre depuis son départ de Turquie, où son passage d’un an et deux mois s’était terminé sur une élimination en barrages de Ligue des champions face… à Benfica, José Mourinho reprend du service au Portugal. Il succède à Bruno Lage, remercié après un faux départ en C1, son équipe s’étant fait renverser 3-2 par Qarabağ ce mardi.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer