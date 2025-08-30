José Mourinho aurait accumulé plus de 100 millions d’euros d’indemnités de licenciement
S’il a été viré par Fenerbahçe ce vendredi, José Mourinho ne devrait pas trop se faire de soucis quant au fait de boucler ses fins de mois. Selon Marca , le Portugais devrait récolter de la part du club turc 1 5 millions d’euros d’indemnités de licenciement . Un parachute doré qui est peut-être la véritable spécialité du Special One .…
