José Mourinho a encore des sentiments pour le Real Madrid

Respect entre légendes. José Mourinho lance le choc avant les barrages aller de Ligue des champions entre le Benfica et le Real Madrid. Le Special One , tout en soulignant le poids historique des Merengues , estime que son équipe a toutes ses chances de réaliser l’exploit .

Interrogé sur la possibilité de taper le Real une deuxième fois en un mois après la victoire en phase de groupe, le tacticien portugais se montre assez confiant comme toujours : « Je ne pense pas qu’il faille un miracle pour que Benfica élimine le Real Madrid, je pense que le Benfica doit être à son meilleur son niveau. Évidemment, le Real Madrid est le Real Madrid : l’histoire, le savoir-faire, l’ambition … »…

AR pour SOFOOT.com