José Mourinho a encore des sentiments pour le Real Madrid
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 17:09

Respect entre légendes. José Mourinho lance le choc avant les barrages aller de Ligue des champions entre le Benfica et le Real Madrid. Le Special One , tout en soulignant le poids historique des Merengues , estime que son équipe a toutes ses chances de réaliser l’exploit .

Interrogé sur la possibilité de taper le Real une deuxième fois en un mois après la victoire en phase de groupe, le tacticien portugais se montre assez confiant comme toujours : « Je ne pense pas qu’il faille un miracle pour que Benfica élimine le Real Madrid, je pense que le Benfica doit être à son meilleur son niveau. Évidemment, le Real Madrid est le Real Madrid : l’histoire, le savoir-faire, l’ambition … »…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
