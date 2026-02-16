Luis Enrique n’écarte pas la possibilité de jouer sans gardien à Monaco

L’acmé du divertissement. Avant le barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco, Luis Enrique s’est montré plutôt piquant face aux journalistes. Outre les questions (et les réponses) classiques concernant le match de ce mardi soir, la conférence de presse de ce lundi a donné lieu à quelques déclarations assez… Enriquesques.

Il faut dire que les deux derniers déplacements parisiens sur le Rocher ont laissé des traces sur le visage de Donnarumma en décembre 2024. mais aussi sur le pied de Lucas Chevalier lors du match aller de championnat (défaite 1-0). Ce qui a poussé le technicien espagnol à envisager d’employer les grands remèdes : « On va peut-être jouer sans gardien ! » Une manière de slalomer les difficultés que n’aurait pas renié le skieur Clément Noël, et qui se montre très utile dans le contexte actuel.…

SW pour SOFOOT.com