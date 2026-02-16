 Aller au contenu principal
La stat d’Amine Gouiri qui peut redonner (un peu) le sourire aux supporters de l’OM
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 17:16

La stat d’Amine Gouiri qui peut redonner (un peu) le sourire aux supporters de l’OM

La stat d’Amine Gouiri qui peut redonner (un peu) le sourire aux supporters de l’OM

Un peu de soleil à Marseille. Si l’heure n’est pas aux réjouissances après le match nul concédé face à Strasbourg (2-2) et après la démission de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille peut au moins se satisfaire de l’un de ses éléments : Amine Gouiri.

L’attaquant phocéen se meut en serial buteur, encore décisif face aux Alsaciens. Selon Opta, l’international algérien est le joueur non européen qui a marqué le plus de buts avec un club des cinq grands championnats depuis le début de l’année 2026.

SW pour SOFOOT.com

