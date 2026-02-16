La stat d’Amine Gouiri qui peut redonner (un peu) le sourire aux supporters de l’OM
Un peu de soleil à Marseille. Si l’heure n’est pas aux réjouissances après le match nul concédé face à Strasbourg (2-2) et après la démission de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille peut au moins se satisfaire de l’un de ses éléments : Amine Gouiri.
L’attaquant phocéen se meut en serial buteur, encore décisif face aux Alsaciens. Selon Opta, l’international algérien est le joueur non européen qui a marqué le plus de buts avec un club des cinq grands championnats depuis le début de l’année 2026. …
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer