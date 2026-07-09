Angelo Fulgini quitte Lens et retourne en Arabie saoudite
Angelo parti trop tôt. Fulgini quitte le RC Lens et retourne en Arabie saoudite , où il était prêté cette saison. Après Al-Taawoun où il a connu une saison pleine (32 matchs, 5 buts, 11 passes décisives), le Néo-Calédonien (1 sélection) qui fêtera ses 30 ans le 20 août va signer à Al-Khaleej FC, dernier 12ᵉ de Saudi Pro League.
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