Bruno Carotti quitte Montpellier après 15 ans de direction sportive
La Paillade tourne une page de son histoire. Le MHSC a annoncé le départ de Bruno Carotti, à la tête de sa direction sportive depuis 2011. L’ancien défenseur central du club (1991-1995, 2001-2009) et troisième joueur le plus capé (377 rencontres) sous le maillot héraultais sera remplacé, pour ce mercato estival « par Antoine Di Fraya et la cellule de recrutement, en lien avec l’entraîneur (Zoumana Camara) » , écrit le communiqué du club.
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